Прокуратура Парижа взялася за розслідування диверсій на залізниці у ніч перед стартом Олімпіади

Прокуратура Парижа розпочала розслідування пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпійських ігор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFTMV.

Паризька прокуратура почала розслідування за фактами умисних пошкоджень інфраструктури SNCF в ніч на 26 липня.

Інциденти на залізниці будуть розслідувати як "пошкодження майна, що може зашкодити фундаментальним інтересам країни", "пошкодження або замах на пошкодження майна у небезпечний спосіб та організованою групою", "завдання шкоди системі автоматичної обробки даних організованою групою" та "участь у групі зловмисників для скоєння злочинів і правопорушень".

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За такими санкціями можливі покарання від 10 до 20 років позбавлення волі і штрафи від 150 тисяч до 300 тисяч євро.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях – загалом на трьох гілках, а на четвертій зловмисникам встигли завадити.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.