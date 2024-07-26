Прокуратура Парижа взялась за расследование диверсий на железной дороге в ночь перед стартом Олимпиады

Прокуратура Парижа начала расследование повреждений на нескольких скоростных линиях французской железной дороги, которые совершили в ночь перед открытием Олимпийских игр.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFTMV.

Парижская прокуратура начала расследование по фактам умышленных повреждений инфраструктуры SNCF в ночь на 26 июля.

Инциденты на железной дороге будут расследовать как "повреждение имущества, что может повредить фундаментальным интересам страны", "повреждение или покушение на повреждение имущества опасным способом и организованной группой", "нанесение вреда системе автоматической обработки данных организованной группой" и "участие в группе злоумышленников для совершения преступлений и правонарушений".

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По таким санкциям возможны наказания от 10 до 20 лет лишения свободы и штрафы от 150 тысяч до 300 тысяч евро.

Напомним, утром 26 июля – в первый день Олимпиады, которую принимает Франция, – сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах – всего на трех ветках, а на четвертой злоумышленникам успели помешать.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.

Сначала несколько профильных чиновников, а затем и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.