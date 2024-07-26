У Ризі заборонили проводити захід, присвячений російському флоту

У латвійській Ризі міська дума заборонила запланований на суботу захід у Верманському саду в пам'ять про російський флот.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Організатори збиралися відзначити 310-ту річницю морської битви при Гангуті. У заході мали взяти участь близько 20 осіб.

"Я вважаю, що під час вторгнення Росії в Україну і війни, яка там триває, організацію в столиці Латвії подібного заходу на честь Російської імперії слід розглядати як провокацію", – сказав виконавчий директор Ризької думи Яніс Ланге.

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За словами Ланге, беручи до уваги рекомендацію Служби державної безпеки, він вирішив заборонити захід.

Раніше розвідка Великої Британії проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ.

Також нещодавно стало відомо прокремлівська активістка у Латвії Єлена Крейле, яку засудили до трьох років позбавлення волі за відкриту підтримку війни РФ проти України, оскаржить вирок.