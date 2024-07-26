У Ризі заборонили проводити захід, присвячений російському флоту
У латвійській Ризі міська дума заборонила запланований на суботу захід у Верманському саду в пам'ять про російський флот.
Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".
Організатори збиралися відзначити 310-ту річницю морської битви при Гангуті. У заході мали взяти участь близько 20 осіб.
"Я вважаю, що під час вторгнення Росії в Україну і війни, яка там триває, організацію в столиці Латвії подібного заходу на честь Російської імперії слід розглядати як провокацію", – сказав виконавчий директор Ризької думи Яніс Ланге.
За словами Ланге, беручи до уваги рекомендацію Служби державної безпеки, він вирішив заборонити захід.
Раніше розвідка Великої Британії проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ.
Також нещодавно стало відомо прокремлівська активістка у Латвії Єлена Крейле, яку засудили до трьох років позбавлення волі за відкриту підтримку війни РФ проти України, оскаржить вирок.