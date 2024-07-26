В Риге запретили проводить мероприятие, посвященное российскому флоту

В латвийской Риге городская дума запретила запланированное на субботу мероприятие в Верманском саду в память о российском флоте.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Организаторы собирались отметить 310-ю годовщину морской битвы при Гангуте. В мероприятии должны были принять участие около 20 человек.

"Я считаю, что во время вторжения России в Украину и войны, которая там продолжается, организацию в столице Латвии подобного мероприятия в честь Российской империи следует рассматривать как провокацию", – сказал исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.

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По словам Ланге, принимая во внимание рекомендацию Службы государственной безопасности, он решил запретить мероприятие.

Ранее разведка Великобритании проанализировала информацию об отмене одного из важнейших элементов празднования дня Военно-морского флота РФ.

Также недавно стало известно прокремлевская активистка в Латвии Елена Крейле, которую приговорили к трем годам лишения свободы за открытую поддержку войны РФ против Украины, обжалует приговор.