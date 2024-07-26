В Риге запретили проводить мероприятие, посвященное российскому флоту
В латвийской Риге городская дума запретила запланированное на субботу мероприятие в Верманском саду в память о российском флоте.
Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".
Организаторы собирались отметить 310-ю годовщину морской битвы при Гангуте. В мероприятии должны были принять участие около 20 человек.
"Я считаю, что во время вторжения России в Украину и войны, которая там продолжается, организацию в столице Латвии подобного мероприятия в честь Российской империи следует рассматривать как провокацию", – сказал исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.
По словам Ланге, принимая во внимание рекомендацию Службы государственной безопасности, он решил запретить мероприятие.
Ранее разведка Великобритании проанализировала информацию об отмене одного из важнейших элементов празднования дня Военно-морского флота РФ.
Также недавно стало известно прокремлевская активистка в Латвии Елена Крейле, которую приговорили к трем годам лишения свободы за открытую поддержку войны РФ против Украины, обжалует приговор.