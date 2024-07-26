У Молдові з’явився аналог українського "Миротворця", прем’єр країни підтримав

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що вітає появу аналога українського "Миротворця" – сайту Mirotvorets, де опублікували імена молдавських політиків, кримінальних авторитетів, активістів і дані про їхні зв'язки з Росією.

Про це він сказав у коментарі порталу NordNews, повідомляє "Європейська правда".

Речан сказав, що вітає "будь-яку ініціативу, яка передбачає правильне інформування наших громадян".

"Якщо у нас будуть правильно проінформовані громадяни, нам буде легше побудувати єдине суспільство. Суспільство, яке разом побудує наше європейське майбутнє тут, удома", – завив молдовський прем'єр.

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Раніше молдовські ЗМІ звернули увагу на появу сайту Mirotvorets, де опублікували імена молдовських політиків, кримінальних авторитетів, активістів та їхні зв'язки з Росією.

До списку потрапили зокрема колишній президент Молдови і голова Партії соціалістів Ігор Додон, олігарх-утікач Ілан Шор, засуджений у Молдові на 15 років, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул та її попередниця Ірина Влах тощо.

Загалом у переліку Mirotvorets 25 людей, на сторінці кожного з яких вказані дата і місце народження, діяльність, а також причина включення до списку – наприклад "агент впливу російських спецслужб". Про творців проєкту Mirotvorets нічого не відомо.

Нагадає, український "Миротворець" створили у 2014 році для дослідження "ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку". Серед іншого, організація веде базу "Чистилище" – перелік людей, чия діяльність, на думку авторів, становить загрозу національній безпеці України.

До "Чистилища" раніше були внесені прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Хорватії Зоран Міланович, єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї тощо. Там публікуються їхні персональні дані включно з адресами проживання й контактною інформацією, якщо така є.

Міжнародні партнери Україні неодноразово закликали вжити заходів щодо сайту "Миротворця". У 2021 році Європарламент у резолюції про Угоду про асоціацію Україна ЄС закликав Київ заблокувати портал як приклад "екстремістської групи, що підбурює ненависть".