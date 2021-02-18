"Миротворець" вніс єврокомісара Варгеї до списку "ворогів України", а потім видалив сторінку

Сайт "Миротворець" вніс угорського єврокомісара з питань політики сусідства та розширення ЄС Олівера Варгеї у свій список "ворогів України", але станом на ранок четверга видалив його сторінку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про внесення Варгеї у список "Миротворця" у вівторок повідомили низка угорських ЗМІ. Його профіль був доступний за ось цим посиланням, але станом на ранок 18 лютого він видалений.

Втім, сторінка доступна у веб-архіві станом на 16 лютого. Як пояснюється, "Миротворець" додав члена Європейської комісії через "втручання у справи суверенної держави Україна", "дії, спрямовані на підтримку сепаратизму на Закарпатті" і "участь в пропагандистських заходах проти України".

Нагадаємо, саме вимога Варгеї закрити неурядовий сайт "Миротворець" стала однією з причин скандалу на Раді асоціації Україна-ЄС.

Офіційно це було сформульовано так: Варгеї пропонував, щоби Київ зобов’язався "розслідувати" чи то "переслідувати" тих в Україні, хто вчиняє незаконні дії "стосовно депутатів Європарламенту" і "розкриття їхніх персональних даних". Заодно Україна мала визнати, що такі незаконні дії справді відбуваються і що цей розвиток подій непокоїть як Київ, так і Брюссель. Українська делегація не погодилася на ці вимоги.

Читайте детальніше у статті: "Шантаж через "Миротворця": як комісар від Угорщини зривав домовленості України та ЄС".