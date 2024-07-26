В Молдове появился аналог украинского "Миротворца", премьер страны поддержал

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что приветствует появление аналога украинского "Миротворца" – сайта Mirotvorets, где опубликовали имена молдовских политиков, криминальных авторитетов, активистов и данные об их связях с Россией.

Об этом он сказал в комментарии порталу NordNews, сообщает "Европейская правда".

Речан сказал, что приветствует "любую инициативу, которая предусматривает правильное информирование наших граждан".

"Если у нас будут правильно проинформированы граждане, нам будет легче построить единое общество. Общество, которое вместе построит наше европейское будущее здесь, дома", – заявил молдовский премьер.

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Ранее молдовские СМИ обратили внимание на появление сайта Mirotvorets, где опубликовали имена молдовских политиков, криминальных авторитетов, активистов и их связи с Россией.

В список попали в частности бывший президент Молдовы и председатель Партии социалистов Игорь Додон, беглый олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове на 15 лет, башкан Гагаузии Евгения Гуцул и ее предшественница Ирина Влах и тому подобное.

Всего в перечне Mirotvorets 25 человек, на странице каждого из которых указаны дата и место рождения, деятельность, а также причина включения в список – например "агент влияния российских спецслужб". О создателях проекта Mirotvorets ничего не известно.

Напомним, украинский "Миротворец" создали в 2014 году для исследования "признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка". Среди прочего, организация ведет базу "Чистилище" – перечень людей, чья деятельность, по мнению авторов, представляет угрозу национальной безопасности Украины.

В "Чистилище" ранее были внесены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Хорватии Зоран Миланович, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи и другие. Там публикуются их персональные данные, включая адреса проживания и контактную информацию, если таковая имеется.

Международные партнеры Украины неоднократно призывали принять меры в отношении сайта "Миротворца". В 2021 году Европарламент в резолюции о Соглашении об ассоциации Украина ЕС призвал Киев заблокировать портал как пример "экстремистской группы, подстрекающей ненависть".