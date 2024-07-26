Новий прем'єр Естонії пояснив заходи з жорсткої економії потребами безпеки

Новий прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що подальше підвищення податків та скорочення державних витрат покликані посилити безпеку країни перед загрозою з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Естонії підвищує податки та запроваджує найбільшу хвилю бюджетних скорочень з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Ці кроки означають, що Естонія з населенням в 1,3 мільйона людей тепер є другою країною-членом НАТО за обсягом витрат на оборону у відсотках від ВВП.

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"Комусь не подобаються скорочення, комусь не подобаються податки – це все дуже логічно. Було б чудово, якби був інший шлях. Але нам потрібно більше боєприпасів, і ці рішення потрібно приймати", – зазначив Міхал.

Він додав, що протягом п'яти років уряд країни виділить додаткові чотири мільярди євро на оборонні витрати.

Раніше нова коаліція в Естонії у своїй угоді запропонувала підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток та акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.

На гроші, зібрані шляхом податку на оборону, коаліція хоче придбати системи далекобійного озброєння і боєприпаси, щоб у разі необхідності мати можливість знищити загрозу безпеці Естонії на території противника.

Уряд також хоче зміцнити інформаційний, медійний та цифровий простір Естонії, підвищити можливості цифрової оборони та кіберзахисту держави від гібридних загроз та поширення неправдивої інформації.

Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом.

Вісім міністрів з попереднього уряду Каллас, зокрема важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Тсахкна, зберегли свої посади.

Раніше Міхал запевнив, що його уряд буде підтримувати Україну до перемоги Києва у війні з Росією.