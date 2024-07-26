Новый премьер Эстонии объяснил меры по жесткой экономии потребностями безопасности

Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что дальнейшее повышение налогов и сокращение государственных расходов призваны усилить безопасность страны перед угрозой со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Эстонии повышает налоги и вводит самую большую волну бюджетных сокращений со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Эти шаги означают, что Эстония с населением в 1,3 миллиона человек теперь является второй страной-членом НАТО по объему расходов на оборону в процентах от ВВП.

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"Кому-то не нравятся сокращения, кому-то не нравятся налоги – это все очень логично. Было бы замечательно, если бы был другой путь. Но нам нужно больше боеприпасов, и эти решения нужно принимать", – отметил Михал.

Он добавил, что в течение пяти лет правительство страны выделит дополнительные четыре миллиарда евро на оборонные расходы.

Ранее новая коалиция в Эстонии в своем соглашении предложила повысить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и акцизы на алкоголь, табак и бензин – в частности для того, чтобы воплотить цели по расходам на оборону.

На деньги, собранные путем налога на оборону, коалиция хочет приобрести системы дальнобойного вооружения и боеприпасы, чтобы в случае необходимости иметь возможность уничтожить угрозу безопасности Эстонии на территории противника.

Правительство также хочет укрепить информационное, медийное и цифровое пространство Эстонии, повысить возможности цифровой обороны и киберзащиты государства от гибридных угроз и распространения ложной информации.

Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, приняло присягу перед парламентом.

Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.

Ранее Михал заверил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.