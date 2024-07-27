Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом "очевидно здійсненим під американським керівництвом".

Про це він сказав у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, повідомляє "Європейська правда".

Орбан говорив на підтвердження своєї тези про те, що європейська політика зазнала краху і Європа відмовилася від захисту власних інтересів.

"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною самопошкодження", – заявив угорський прем'єр.

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За його словами, санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

"Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу "Північний потік", що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично – так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори", – заявив Орбан.

Варто зазначити, що думки про те, що "Північний потік" підірвали американці або хтось з їх подачі, дотримується Росія і Орбан таким чином повторив російські звинувачення.

Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках" в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".