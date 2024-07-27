Орбан заявил, что Польша ведет "самую лицемерную и ханжескую политику" во всей Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отличился откровенно антипольскими заявлениями во время программного выступления в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском курортном городке Беиле Тушнад.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан отметил, что хотел бы сказать "несколько прямых, честных, братских слов" польским братьям, которые "уже достаточно дали нам пинка под зад".

Он вспомнил о том, что ранее сутью европейской системы власти была ось Париж-Берлин. "После (начала) войны появился другой центр и другая ось силы. Ось Берлин-Париж больше не существует, а если и существует, то она стала неактуальной и обходной. Новый центр силы и ось теперь выглядит как Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и Скандинавии", – пояснил премьер.

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По словам Орбана, "это старый польский план", который имеет целью решить проблему Польши, зажатой между гигантским немецким государством и гигантским российским государством, путем превращения Польши в европейскую твердыню номер один для Америки.

Орбан считает, что ради этой стратегии Польша отказалась от сотрудничества с Вышеградской группой. "Вышеградская группа означает признание того, что есть сильная Германия, есть сильная Россия, и в сотрудничестве с центральноевропейскими государствами мы создаем третьего игрока между ними. Поляки отошли от этого и начали реализовывать другую стратегию, которая обходит немецко-французскую ось", – сказал он.

"Итак, поляки ведут наиболее лицемерную и ханжескую политику во всей Европе.

Они читают нам морали, критикуют нас за экономические отношения с россиянами, а сами бесстыдно ведут с ними бизнес и покупают через посредников нефть, заправляя ею польскую экономику.

Даже французы лучше, которые в прошлом месяце превзошли нас в закупке газа у россиян, но по крайней мере не читают нам нотаций по морали. Поляки делают бизнес и читают нам нотации. Я не видел такой глубокой лицемерной политики в Европе за последние десять лет", – заявил венгерский премьер.

Следует отметить, что во времена пребывания у власти в Польше партии "Право и справедливость" Варшава и Будапешт считались очень близкими союзниками, особенно в контексте противостояния Брюсселю, который требовал от стран соблюдения верховенства права.

Отношения между двумя странами стали более прохладными после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года из-за разногласий в отношении к этому вторжению. Однако до сих пор Орбан не позволял себе столь откровенной критики в адрес Польши.

Орбан также назвал взрывы на газопроводах "Северного потока" террористическим актом "очевидно совершенным под американским руководством".

Венгерский премьер кроме того заявил, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне.