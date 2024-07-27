В уряді Франції не виключили іноземної причетності до диверсії на залізниці

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив у суботу, що не може виключити іноземну причетність до атаки, яка призвела до саботажу сигнальних станцій і кабелів на швидкісній залізничній мережі країни, що спричинило хаос у пересуванні в день відкриття Олімпійських ігор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Досвітні п'ятничні атаки пошкодили інфраструктуру вздовж ліній, що з'єднують Париж з такими містами, як Лілль на півночі, Бордо на заході і Страсбург на сході. Ще одна атака на лінію Париж-Марсель була зірвана, повідомив залізничний оператор SNCF.

"Хто несе відповідальність? Чи це відбувалося зсередини, чи це був наказ з-за кордону, про це ще рано говорити", – сказав міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен в інтерв'ю телеканалу France 2.

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"Ми виявили певну кількість елементів, які дають нам підстави вважати, що ми досить швидко дізнаємося, хто несе відповідальність", – додав він.

Два джерела в органах безпеки заявили в п'ятницю, що початкові підозри падають на лівих бойовиків або екологічних активістів, але доказів поки що немає.

Рух на високошвидкісній залізничній мережі Франції має повернутися до нормального режиму до понеділка, заявили в суботу журналістам міністр транспорту Патріс Вергріт і глава залізничного оператора SNCF Жан-П'єр Фаранду.

SNCF підтвердила, що транспортні плани для команд, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, будуть гарантовані.

У п'ятницю 100 000 людей не змогли сісти на свої поїзди, а ще 150 000 зіткнулися із затримками, але врешті-решт дісталися до місць призначення, сказав Вергріт.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію.

Після диверсії, якої зазнала в п'ятницю мережа французьких швидкісних потягів TGV, оператор залізниці SNCF оголосив в суботу, що сім з десяти поїздів курсуватимуть на постраждалих маршрутах, при цьому "слід очікувати затримок від 1 до 2 годин".