У Франції зберігаються перебої у русі потягів через диверсію в день відкриття Олімпіади

Після диверсії, якої зазнала в п'ятницю мережа французьких швидкісних потягів TGV, оператор залізниці SNCF оголосив в суботу, що сім з десяти поїздів курсуватимуть на постраждалих маршрутах, при цьому "слід очікувати затримок від 1 до 2 годин".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

"На лінії LGV Est рух відновився в нормальному режимі сьогодні вранці о 6:30", – повідомила компанія SNCF, додавши, що її агенти "працювали всю ніч в складних умовах під дощем, щоб забезпечити поліпшення руху поїздів TGV" на маршрутах, які постраждали від актів саботажу в ніч з четверга на п'ятницю і які серйозно порушили рух поїздів.

У п'ятницю ввечері SNCF оголосила про "покращення руху поїздів TGV" в суботу, з початком напливу відпочиваючих, завдяки "винятковій мобілізації кількох тисяч залізничників, в тому числі більше сотні на ремонті".

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"Всі бригади і акредитований транспорт" будуть забезпечені, підкреслили в компанії.

Наразі жодних заяв про відповідальність за акти саботажу не надходило, повідомило джерело, близьке до розслідування справи.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактом пошкодження майна, що може завдати шкоди фундаментальним інтересам нації, атак на автоматизовану систему обробки даних організованою бандою і злочинним співтовариством.

За словами іншого джерела, близького до справи, до розслідування залучено більше п'ятдесяти слідчих з жандармерії. Зразки, взяті з різних місць, були відправлені експертам з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії (IRCGN) для термінового аналізу, повідомило те ж джерело.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися.

Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях – загалом на трьох гілках, а на четвертій зловмисникам встигли завадити.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.