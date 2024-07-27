В правительстве Франции не исключили иностранной причастности к диверсии на железной дороге

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в субботу, что не может исключить иностранную причастность к атаке, которая привела к саботажу сигнальных станций и кабелей на скоростной железнодорожной сети страны, что повлекло хаос в передвижении в день открытия Олимпийских игр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Предрассветные пятничные атаки повредили инфраструктуру вдоль линий, соединяющих Париж с такими городами, как Лилль на севере, Бордо на западе и Страсбург на востоке. Еще одна атака на линию Париж-Марсель была сорвана, сообщил железнодорожный оператор SNCF.

"Кто несет ответственность? Происходило ли это изнутри или это был приказ из-за рубежа, об этом еще рано говорить", – сказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France 2.

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"Мы обнаружили определенное количество элементов, которые дают нам основания полагать, что мы достаточно быстро узнаем, кто несет ответственность", – добавил он.

Два источника в органах безопасности заявили в пятницу, что первоначальные подозрения падают на левых боевиков или экологических активистов, но доказательств пока нет.

Движение на высокоскоростной железнодорожной сети Франции должно вернуться к нормальному режиму к понедельнику, заявили в субботу журналистам министр транспорта Патрис Вергрит и глава железнодорожного оператора SNCF Жан-Пьер Фаранду.

SNCF подтвердила, что транспортные планы для команд, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, будут гарантированы.

В пятницу 100 000 человек не смогли сесть на свои поезда, а еще 150 000 столкнулись с задержками, но в конце концов добрались до мест назначения, сказал Вергрит.

Сначала несколько профильных чиновников, а дальше и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию.

После диверсии, которой подверглась в пятницу сеть французских скоростных поездов TGV, оператор железной дороги SNCF объявил в субботу, что семь из десяти поездов будут курсировать на пострадавших маршрутах, при этом "следует ожидать задержек от 1 до 2 часов".