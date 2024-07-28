Норвегія закликає співгромадян покинути Ліван на тлі ескалації з Ізраїлем

Норвезьке Міністерство закордонних справ у неділю, 28 липня, закликало громадян Норвегії покинути Ліван через загострення конфлікту між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB.

МЗС Норвегії розіслало повідомлення всім норвезьким громадянам, які перебувають у Лівані, із закликом залишити країну. Відомство також рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю, окрім невідкладних.

"Я глибоко стурбований розвитком подій в регіоні. Ескалація конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою може стати поворотним моментом у конфлікті", – прокоментував норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

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Він додав, що ескалація атак у відповідь може вплинути на безпекову ситуацію на всьому Близькому Сході.

Напередодні, 27 липня, в результаті удару з території Лівану по Мадждаль-Шамсу загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль стверджує, що удар здійснило терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

Про трагедію стало відомо на тлі побоювань ескалації на Близькому Сході, яка може настати в разі розгортання бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.