Норвегия призывает сограждан покинуть Ливан на фоне эскалации с Израилем

Норвежское Министерство иностранных дел в воскресенье, 28 июля, призвало граждан Норвегии покинуть Ливан из-за обострения конфликта между Израилем и группировкой "Хезболла".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

МИД Норвегии разослало сообщение всем норвежским гражданам, которые находятся в Ливане, с призывом покинуть страну. Ведомство также рекомендует воздержаться от любых поездок в Израиль, кроме неотложных.

"Я глубоко обеспокоен развитием событий в регионе. Эскалация конфликта между Израилем и Хезболлой может стать поворотным моментом в конфликте", – прокомментировал норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

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Он добавил, что эскалация ответных атак может повлиять на ситуацию с безопасностью на всем Ближнем Востоке.

Накануне, 27 июля, в результате удара с территории Ливана по Мадждаль-Шамсу погибли по меньшей мере 12 человек, большинство – дети и подростки, еще более трех десятков получили ранения.

Израиль утверждает, что удар осуществила террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана, и обещает жесткий ответ. Группировка в свою очередь отрицает причастность к удару.

О трагедии стало известно на фоне опасений эскалации на Ближнем Востоке, которая может наступить в случае развертывания боевых действий между Израилем и Ливаном.