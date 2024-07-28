США і ЄС засудили удар по контрольованих Ізраїлем Голанських висотах

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав до деескалації на тлі удару по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, які контролює Ізраїль, що призвели до загибелі понад десятка дітей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Боррель у своїй заяві "рішуче засудив криваву бійню" в Мадждал-Шамс і закликав до "незалежного міжнародного розслідування цього неприйнятного інциденту".

"Закликаємо всі сторони виявити максимальну стриманість і уникати подальшої ескалації", – додав топдипломат ЄС.

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У коментарі Axios координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також засудив атаку по Мадждал-Шамсу.

"Ізраїль продовжує стикатися з серйозними загрозами своїй безпеці, що світ побачив сьогодні, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати зусилля, спрямовані на припинення цих жахливих атак", – підкреслив він.

Представник США запевнив у твердій та непохитній підтримці безпеки Ізраїлю "від усіх підтримуваних Іраном терористичних груп, зокрема ліванської "Хезболли".

Напередодні, 27 липня, в результаті удару з території Лівану по Мадждаль-Шамсу загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль стверджує, що удар здійснило терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

Про трагедію стало відомо на тлі побоювань ескалації на Близькому Сході, яка може настати в разі розгортання бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.