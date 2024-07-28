Прем’єрка Італії прагне "перезавантажити співпрацю" під час першого візиту до Китаю

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні під час першого на своїй посаді візиту до Китаю заявила, що прагне "перезавантажити двосторонню співпрацю" з Пекіном на тлі його протиріч із Європейським Союзом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, Мелоні заявила в Пекіні в неділю, 28 липня, перед початком двосторонньої зустрічі з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном.

Прем’єрка Італії сказала, що її перший офіційний візит до Китаю є "демонстрацією волі розпочати новий етап, перезавантажити нашу двосторонню співпрацю в рік, на який припадає 20-та річниця нашого глобального стратегічного партнерства".

"Наша країна, як і раніше, прагне до співпраці, але дуже важливо, щоб наші партнери демонстрували справжню співпрацю, граючи за правилами, щоб забезпечити всім компаніям можливість працювати на міжнародних ринках на рівних умовах", – застерегла Мелоні.

Реклама:

Вона під час візиту також підписала трирічний план дій, покликаний дати поштовх розвитку економічної співпраці Рима та Пекіна.

Чотириденний візит Мелоні до Китаю має на меті посприяти одужанню італійської економіки, а також виправити помітний дисбаланс у двосторонній торгівлі, який нині перебуває на користь КНР – найбільшого торговельного партнера Італії після ЄС і США.

У 2019 році Італія стала єдиною країною "Групи семи", яка приєдналася до масштабної ініціативи "Один пояс, один шлях", але минулого року вийшла з неї під тиском США через занепокоєння щодо економічного впливу Пекіна.

Також Італія підтримала рішення Європейської комісії запровадити тимчасові тарифи до 37,6% на електромобілі, що імпортуються з Китаю, а в межах G7 – пообіцяла вживати заходів для захисту свого бізнесу від несправедливих торговельних практик Пекіна.