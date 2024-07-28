Прем’єрка Італії прагне "перезавантажити співпрацю" під час першого візиту до Китаю
Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні під час першого на своїй посаді візиту до Китаю заявила, що прагне "перезавантажити двосторонню співпрацю" з Пекіном на тлі його протиріч із Європейським Союзом.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, Мелоні заявила в Пекіні в неділю, 28 липня, перед початком двосторонньої зустрічі з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном.
Прем’єрка Італії сказала, що її перший офіційний візит до Китаю є "демонстрацією волі розпочати новий етап, перезавантажити нашу двосторонню співпрацю в рік, на який припадає 20-та річниця нашого глобального стратегічного партнерства".
"Наша країна, як і раніше, прагне до співпраці, але дуже важливо, щоб наші партнери демонстрували справжню співпрацю, граючи за правилами, щоб забезпечити всім компаніям можливість працювати на міжнародних ринках на рівних умовах", – застерегла Мелоні.
Вона під час візиту також підписала трирічний план дій, покликаний дати поштовх розвитку економічної співпраці Рима та Пекіна.
Чотириденний візит Мелоні до Китаю має на меті посприяти одужанню італійської економіки, а також виправити помітний дисбаланс у двосторонній торгівлі, який нині перебуває на користь КНР – найбільшого торговельного партнера Італії після ЄС і США.
У 2019 році Італія стала єдиною країною "Групи семи", яка приєдналася до масштабної ініціативи "Один пояс, один шлях", але минулого року вийшла з неї під тиском США через занепокоєння щодо економічного впливу Пекіна.
Також Італія підтримала рішення Європейської комісії запровадити тимчасові тарифи до 37,6% на електромобілі, що імпортуються з Китаю, а в межах G7 – пообіцяла вживати заходів для захисту свого бізнесу від несправедливих торговельних практик Пекіна.