Премьер Италии стремится "перезагрузить сотрудничество" во время первого визита в Китай

Итальянская премьер-министр Джорджия Мелони во время первого на своем посту визита в Китай заявила, что стремится "перезагрузить двустороннее сотрудничество" с Пекином на фоне его противоречий с Европейским Союзом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, Мелони заявила в Пекине в воскресенье, 28 июля, перед началом двусторонней встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Премьер Италии сказала, что ее первый официальный визит в Китай является "демонстрацией воли начать новый этап, перезагрузить наше двустороннее сотрудничество в год, на который приходится 20-я годовщина нашего глобального стратегического партнерства".

"Наша страна по-прежнему стремится к сотрудничеству, но очень важно, чтобы наши партнеры демонстрировали настоящее сотрудничество, играя по правилам, чтобы обеспечить всем компаниям возможность работать на международных рынках на равных условиях", – предостерегла Мелони.

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Она во время визита также подписала трехлетний план действий, призванный дать толчок развитию экономического сотрудничества Рима и Пекина.

Четырехдневный визит Мелони в Китай имеет целью поспособствовать выздоровлению итальянской экономики, а также исправить заметный дисбаланс в двусторонней торговле, который сейчас находится в пользу КНР – крупнейшего торгового партнера Италии после ЕС и США.

В 2019 году Италия стала единственной страной "Группы семи", которая присоединилась к масштабной инициативе "Один пояс, один путь", но в прошлом году вышла из нее под давлением США из-за беспокойства об экономическом влиянии Пекина.

Также Италия поддержала решение Европейской комиссии ввести временные тарифы до 37,6% на электромобили, импортируемые из Китая, а в рамках G7 – пообещала принимать меры для защиты своего бизнеса от несправедливых торговых практик Пекина.