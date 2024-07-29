ЄС закликав до повної прозорості підрахунку голосів на виборах у Венесуелі

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у понеділок закликав Венесуелу забезпечити "повну прозорість виборчого процесу" після того, як президент Ніколас Мадуро був переобраний в результаті суперечливого голосування.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Топдипломат ЄС зазначив, що народ Венесуели проголосував за майбутнє своєї країни мирно і зі значною явкою.

"Їхню волю необхідно поважати. Забезпечення повної прозорості виборчого процесу, включаючи ретельний підрахунок голосів і доступ до протоколів голосування на виборчих дільницях, є життєво важливим", – заявив Боррель у своєму дописі.

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Незважаючи на звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів, виборча комісія Венесуели оголосила про переобрання на посаді президента авторитарного лідера Ніколаса Мадуро з результатом 51,20% голосів.

Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління "чавізму", який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса.

Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів.