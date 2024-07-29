ЕС призвал к полной прозрачности подсчета голосов на выборах в Венесуэле

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник призвал Венесуэлу обеспечить "полную прозрачность избирательного процесса" после того, как президент Николас Мадуро был переизбран в результате противоречивого голосования.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС отметил, что народ Венесуэлы проголосовал за будущее своей страны мирно и со значительной явкой.

"Их волю необходимо уважать. Обеспечение полной прозрачности избирательного процесса, включая тщательный подсчет голосов и доступ к протоколам голосования на избирательных участках, является жизненно важным", – заявил Боррель в своем сообщении.

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Несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях во время выборов, избирательная комиссия Венесуэлы объявила о переизбрании на посту президента авторитарного лидера Николаса Мадуро с результатом 51,20% голосов.

Мадуро будет занимать эту должность третий шестилетний срок подряд, что является продолжением правления "чавизма", который начался в 1999 году во времена бывшего президента Уго Чавеса.

В течение всего избирательного процесса росло беспокойство, что оппозиция не увидит честной борьбы, поскольку правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и было обвинено в фальсификации предыдущих выборов.