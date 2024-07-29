США мають "серйозні занепокоєння" щодо оголошених у Венесуелі результатів виборів

Сполучені Штати мають "серйозні занепокоєння" щодо правдивості оголошення виборчої комісії Венесуели про перемогу авторитарного президента Ніколаса Мадуро на виборах.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, його цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зробив свою заяву після того, як виборча комісія Венесуели повідомила, що чинний президент Мадуро набрав трохи більше за 51% голосів. Проте екзит-поли прогнозували вирішальну перемогу його супернику Едмундо Гонсалесу.

"У нас є серйозні побоювання, що оголошений результат не відображає волю і голоси венесуельського народу", – сказав Блінкен.

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Лідери опозиції Венесуели публічно відкинули оголошений результат і заявили, що Гонсалес переміг на виборах з переважною більшістю голосів. У перспективі це політичне протистояння може призвести до глибоких наслідків для регіону.

Державний секретар США, який перебував у Токіо, закликав венесуельську владу надати детальний і прозорий звіт про результати голосування.

"Міжнародне співтовариство дуже уважно стежить за цим і відреагує відповідним чином", – додав Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у понеділок закликав Венесуелу забезпечити "повну прозорість виборчого процесу" після того, як Мадуро був переобраний в результаті суперечливого голосування.

Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління "чавізму", який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса.

Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів.