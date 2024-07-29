Греція заборонила вивозити овець і кіз із ферм через спалах смертельної хвороби

Міністерство сільського господарства Греції заборонило вивезення овець і кіз з ферм, аби стримати поширення вірусу peste des petits ruminants (чуми дрібних жуйних), також відомого як "козяча чума".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом вихідних виявили ще два випадки чуми дрібних жуйних на фермах в області Лариса, що в центральній Греції, та в Коринфі, що на півдні. У зв’язку з цим грецька влада запровадила додаткові обмеження.

"Посилення заходів безпеки по всій країні вважається необхідним з профілактичних міркувань і спрямоване на обмеження поширення і викорінення хвороби", – додали в Міністерстві сільського господарства Греції.

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Там зазначили, що продовжують епідеміологічний аналіз випадків захворювання і маршрутів "можливого підозрілого імпорту", аби визначити джерело спалаху "козячої чуми".

Представник міністерства сільського господарства Греції Георгіос Стратакос, з початку липня було вилучено близько 8000 тварин із підозрою на чуму дрібних жуйних, а в понад 200 тисяч взяли зразки для аналізу.

За словами Стратакоса, в Греції є найбільша кількість кіз у Європі. Їхнє молоко використовується для виробництва фірмового грецького сиру фета.

Вірус peste des petits ruminants (PPR) уперше виявили у Кот-д'Івуарі в 1942 році. Він не загрожує людям, але є дуже заразним для кіз і овець і може вбити до 70% інфікованих. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, щороку вірус призводить до збитків у розмірі до 2,1 мільярда доларів.

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