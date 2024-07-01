Німецьке місто вирішило "помилувати" частину голубів, яким мали скрутити шиї

Частину міських голубів німецького міста Лімбург не будуть вбивати, як планувалося.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Замість цього птахів перевезуть до притулку в Баварії, оголосили в місті.

Притулок запропонував забрати 200 голубів "і відпустити їх жити далеко, щоб вони не прилетіли назад до Лімбурга".

Реклама:

У листопаді 2023 року місто вирішило скоротити кількість голубів, вбивши близько 400 птахів шляхом скручування їм шиї. На референдумі жителі Лімбурга також проголосували за реалізацію цього плану.

Однак, як повідомили в мерії, місто отримало низку скарг з усієї Німеччини. Деякі також погрожували політикам, в тому числі меру Маріусу Гану.

Ган вітає ідею розміщення голубів у притулку для тварин. "Ми з радістю приймемо цю пропозицію як набагато м'якший варіант, ніж їх вбивство", – сказав він.

Тим часом перед містом Лімбург стоїть нове завдання: воно повинно відловити голубів і піклуватися про них відповідно до виду, поки їх не перевезуть. Переїзд до притулку для тварин відбудеться за дві-три поїздки. Зараз місто шукає волонтерів, які допоможуть відловлювати голубів.

Мер Ган сподівається, що пропозиція притулку надихне інших людей завести голубів. Таким чином, "бажаної чисельності популяції в ідеалі можна досягти, не вбиваючи жодного голуба", – йдеться в заяві міської влади.