Греція тестує тисячі тварин після спалаху "козячої чуми"

Понад 16 500 кіз та овець у центральній Греції протестували на вірусну інфекцію, відому як "козяча чума", після того, як минулого тижня дев'ять тварин отримали позитивний результат у фермерських господарствах у цьому регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Греція вперше виявила спалах вірусу "peste des petits ruminants" ("чума дрібних жуйних"), також відомого як PPR або "козяча чума", 11 липня.

За словами речника уряду Павлоса Маринакіса, на сьогодні вилучили близько 2 500 тварин – всі з уражених господарств у регіонах Лариса та Трикала. Загалом протестували 16 500 тварин.

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Інший посадовець, ім'я якого не наводить Reuters, розповів, що Греція все ще намагається визначити джерело спалаху PPR в країні.

Очікують, що понад 100 ветеринарів у державному секторі та армії залучать для перевірки худоби, а до п'ятниці обстежать ще 120 тисяч тварин.

Вірус викликає у заражених тварин лихоманку, виразки, утруднене дихання та діарею. Загрози для здоров'я людини він не становить.

Місцева влада помістила овець і кіз у карантин та заборонила їхній забій по всій території регіону Фессалія до 26 липня.

Нещодавно Суд ЄС став на бік групи австрійських зоозахисних та екологічних організацій, які оскаржували рішення влади кількох регіонів країни почати відстріл вовків через напади на домашню худобу.

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