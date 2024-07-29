Греция запретила вывозить овец и коз с ферм из-за вспышки смертельной болезни

Министерство сельского хозяйства Греции запретило вывоз овец и коз с ферм, чтобы сдержать распространение вируса peste des petits ruminants (чумы мелких жвачных), также известного как "козья чума".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение выходных обнаружили еще два случая чумы мелких жвачных на фермах в области Лариса, что в центральной Греции, и в Коринфе, что на юге. В связи с этим греческие власти ввели дополнительные ограничения.

"Усиление мер безопасности по всей стране считается необходимым из профилактических соображений и направлено на ограничение распространения и искоренение болезни", – добавили в Министерстве сельского хозяйства Греции.

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Там отметили, что продолжают эпидемиологический анализ случаев заболевания и маршрутов "возможного подозрительного импорта", чтобы определить источник вспышки "козьей чумы".

Представитель министерства сельского хозяйства Греции Георгиос Стратакос, с начала июля было изъято около 8000 животных с подозрением на чуму мелких жвачных, а у более 200 тысяч взяли образцы для анализа.

По словам Стратакоса, в Греции есть самое большое количество коз в Европе. Их молоко используется для производства фирменного греческого сыра фета.

Вирус peste des petits ruminants (PPR) впервые обнаружили в Кот-д'Ивуаре в 1942 году. Он не угрожает людям, но является очень заразным для коз и овец и может убить до 70% инфицированных. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно вирус приводит к убыткам в размере до 2,1 миллиарда долларов.

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