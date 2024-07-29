У Німеччині слідом за Францією сталася диверсія на залізниці

У Німеччині невідомі зловмисники здійснили два підпали кабелів на залізничній лінії між Бременом і Гамбургом у понеділок рано вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Зловмисники поблизу Бремена облили у двох місцях легкозаймистою рідиною проводку в кабельних шахтах і підпалили її. Пожежники загасили вогонь.

Однак внаслідок цього інциденту швидкісні потяги ICE, що прямують з Північного Рейну-Вестфалії до Гамбурга, не проходять через центральний вокзал Бремена, а їдуть в об'їзд, повідомили в залізничному операторі Deutsche Bahn (DB).

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Ускладнення на колії триватимуть щонайменше до вечора.

Справу розслідують кримінальна поліція і спецслужби через можливий політичний мотив.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

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