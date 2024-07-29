Французька залізниця успішно відновила роботу після "олімпійських" диверсій 

У понеділок ніяких скасувань залізничних експресів з Парижа не планується – оператор успішно усунув наслідки диверсій, влаштованих невідомими на трьох гілках у ніч перед відкриттям Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У неділю оператор залізниці SNCF оголосив про завершення ремонту всього обладнання на трьох швидкісних лініях залізниці, яке стало ціллю диверсантів. Фахівці працювали там безперервно з ранку п’ятниці.

"Тестові випробування дали переконливі результати, лінії можна використовувати у звичайному режимі", – зазначив оператор.

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Вранці міністр транспорту Патріс Вергріт заявив у телеефірі, що курсують вже "усі потяги" і тисячі пасажирів, які планували поїздки на понеділок, не повинні мати проблем.

Він також скоригував оцінку проблем внаслідок диверсій: якщо спершу казали про зірвані плани до 800 тисяч пасажирів, у підсумку скасованими виявились рейси 100 тисяч мандрівників, а решта змогли здійснити поїздку.

Вергріт додав, що розслідування диверсій триває, над справою працюють близько 50 слідчих.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці минулого тижня, які збіглися з церемонією відкриття Олімпійських ігор, стоять ліві екстремісти.

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