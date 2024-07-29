В Германии вслед за Францией произошла диверсия на железной дороге

В Германии неизвестные злоумышленники совершили два поджога кабелей на железнодорожной линии между Бременом и Гамбургом в понедельник рано утром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Злоумышленники вблизи Бремена облили в двух местах легковоспламеняющейся жидкостью проводку в кабельных шахтах и подожгли ее. Пожарные потушили огонь.

Однако в результате этого инцидента скоростные поезда ICE, следующие из Северного Рейна-Вестфалии в Гамбург, не проходят через центральный вокзал Бремена, а едут в объезд, сообщили в железнодорожном операторе Deutsche Bahn (DB).

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Осложнения на путях продлятся как минимум до вечера.

Дело расследуют уголовная полиция и спецслужбы из-за возможного политического мотива.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

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