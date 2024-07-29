У Франції ідентифікували кількох осіб, що стоять за диверсіями на залізниці

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці минулого тижня, які збіглися з церемонією відкриття Олімпійських ігор, стоять ліві екстремісти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен в інтерв'ю телеканалу France 2, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Дарманен сказав, що стиль роботи диверсантів мав ознаки ліворадикальних екстремістів.

"Ми ідентифікували профілі кількох людей", – сказав він, говорячи про результати попередніх дій правоохоронців.

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У понеділок вранці, через три дні після актів диверсії, всі поїзди французької швидкісної мережі працюють у нормальному режимі, запевнили також в уряді Франції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що анонімне угруповання радикальних лівих активістів нібито взяло на себе відповідальність за масштабну диверсію на залізниці у Франції.

Вранці 26 липня, у перший день Олімпіади, стався масштабний збій на залізниці. Оператор SNCF заявив, що вночі на мережі скоїли низку умисних пошкоджень на трьох гілках.

Між тим, напередодні главі МВС Франції надіслали лист із ймовірними слідами чуми.

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