Прем'єрка Італії зустрілась із Сі, говорили про війну в Україні

Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні в межах свого візиту до Китаю у понеділок, 29 липня, провела переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем, які також стосувались російського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба італійського уряду.

Зазначається, що Мелоні та Сі "поділилися позитивним розвитком відносин між Італією та Китаєм" і підкреслили важливість "збалансованого, взаємовигідного співробітництва, заснованого на взаємній довірі".

Переговори стосувались двосторонніх відносин та пріоритетних питань міжнародного порядку денного – "від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", додали в пресслужбі Мелоні.

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На зустрічі прем’єрка Італії відзначила, що у світі зростає напруженість, і "Китай неминуче є дуже важливим співрозмовником для того, щоб дати раду всім цим подіям", і закликала спільно обговорити, "як забезпечити стабільність і мир".

Вона також підкреслила, що Італія може відігравати важливу роль у відносинах Китаю з Європейським Союзом, "намагаючись створити максимально збалансовані торговельні відносини".

Чотириденний візит Мелоні до Китаю, який почався 27 липня, став першим на її посаді голови італійського уряду. Вона, однак, уже зустрічалась із Сі Цзіньпіном у листопаді 2022 року на саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

Напередодні прем'єрка Італії оголосила про наміри "перезавантажити" економічні відносини з Пекіном.

Міністр її уряду Адольфо Урсо на початку липня оголошував, що Рим прагне довгострокового партнерства з КНР.