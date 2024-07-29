Премьер Италии встретилась с Си, говорили о войне в Украине

Итальянский премьер Джорджия Мелони в рамках своего визита в Китай в понедельник, 29 июля, провела переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем, которые также касались российского вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Отмечается, что Мелони и Си "поделились положительным развитием отношений между Италией и Китаем" и подчеркнули важность "сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии".

Переговоры касались двусторонних отношений и приоритетных вопросов международной повестки дня – "от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке", добавили в пресс-службе Мелони.

Реклама:

На встрече премьер Италии отметила, что в мире растет напряженность, и "Китай неизбежно является очень важным собеседником для того, чтобы справиться со всеми этими событиями", и призвала совместно обсудить, "как обеспечить стабильность и мир".

Она также подчеркнула, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, "пытаясь создать максимально сбалансированные торговые отношения".

Четырехдневный визит Мелони в Китай, который начался 27 июля, стал первым на ее посту главы итальянского правительства. Она, однако, уже встречалась с Си Цзиньпином в ноябре 2022 года на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

Накануне премьер Италии объявила о намерениях "перезагрузить" экономические отношения с Пекином.

Министр ее правительства Адольфо Урсо в начале июля объявлял, что Рим стремится к долгосрочному партнерству с КНР.