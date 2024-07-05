В Італії заявили, що прагнуть довгострокового партнерства з Китаєм

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо прибув з візитом до Китаю, де зустрівся з низкою політиків та бізнесменів, зокрема з керівниками трьох виробників електромобілів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

За словами міністра промисловості, Рим хоче побудувати "довгострокове партнерство" з Китаєм.

"Ми переконані, що можемо відкрити новий та більш важливий етап у стратегічному партнерстві між Італією та Китаєм", – зазначив Урсо.

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Урядовець зауважив, що це "правильний час, щоб робити більше та краще".

Повідомляють, що виробник електромобілів CCIG висловив зацікавленість у виробництві електричних автобусів в Італії. На порядку денному зустрічей Урсо також стояли питання китайських іноземних інвестицій, зокрема, у сектор відновлюваної енергетики та вітроенергетики.

"Ми можемо перейти в промислове партнерство, особливо в галузі зелених технологій, електричної мобільності та фармацевтики, і я думаю, що все це може бути корисним для Європи", – вважає Урсо.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні вийшла з пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях" минулого року, але з того часу намагається поглибити відносини з Китаєм, оскільки Європа і США намагаються розірвати свої ланцюги поставок і зменшити залежність від КНР.

Напередодні, через дев’ять місяців після початку антидемпінгового розслідування, Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, аби запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.