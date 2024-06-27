У Британії підтримка партії популіста Фараджа впала після його заяв про Україну

Підтримка правої партії Найджела Фараджа Reform UK впала напередодні виборів 4 липня після того, як він заявив, що Захід спровокував вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчать результати опитування компанії BMG Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування громадської думки, проведене з 24 по 26 червня, показало, що підтримка Reform UK становить 16%, в порівнянні з рекордно високим показником 19% минулого тижня. Консерватори прем'єр-міністра Ріші Сунака отримали 20% підтримки, порівняно з 19% раніше.

Опозиційна Лейбористська партія Кіра Стармера залишається далеко попереду з 42%.

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В інтерв'ю BBC, яке вийшло в ефір минулої п'ятниці, Фарадж заявив, що він дотримується своїх попередніх коментарів про те, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком розширення Європейського Союзу і НАТО на схід.

Зауваження Фараджа, одного з найбільш впізнаваних і суперечливих політиків країни, викликали різку критику по всьому британському політичному спектру, але він знову повторив їх під час передвиборчої кампанії на цьому тижні.

Британія активно підтримує Україну з моменту вторгнення в лютому 2022 року, і опитування, проведені на початку цього року, показали, що підтримка британської громадськості також залишається стабільною.

Падіння підтримки Reform UK може дещо послабити тиск на консерваторів після того, як несподіваний вступ Фараджа у виборчі перегони загрожував відвернути правоцентристські голоси від партії Сунака.

"Це проблиск надії для консерваторів, оскільки реформаторський сплеск, схоже, призупинився", – сказав Роб Стратерс, директор з досліджень BMG.

"Однак загальна картина для Ріші Сунака залишається вкрай похмурою... Відрив лейбористів від консерваторів залишається вищим за 20 пунктів. Це не залишає сумнівів у тому, що консерватори борються за те, щоб уникнути майже повного розгрому наступного тижня", – зазначив він.

Будь-яка надія на те, що консерватори зможуть скоротити відрив від лейбористів в останні тижні, була поставлена під сумнів після того, як п'ять посадовців Консервативної партії, в тому числі два кандидати, потрапили під слідство у зв'язку зі ставками на час проведення виборів.

Лондонська столична поліція заявила в четвер, що розслідує "невелику кількість ставок", зроблених на час виборів, з можливими правопорушеннями, включаючи неправомірну поведінку на державній службі.