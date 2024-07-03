Опросы прогнозируют рекордную победу лейбористов на выборах в Британии

Соцопросы прогнозируют, что по итогам досрочных выборов в Великобритании лейбористы могут получить рекордное количество мандатов в законодательном органе.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Исследования общественного мнения, проведенные компанией Survation, показали, что лейбористы во главе с Киром Стармером по основному сценарию получат 484 из 650 мест.

Это существенно больше, чем 418 мандатов, которые лейбористы имели после выборов 1997 года, что было для них блестящей победой и самым лучшим результатом в истории партии.

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Консервативная партия, которая находится у власти последние 14 лет, может получить лишь 64 места. Это рекордный минимум со времени ее основания в 1834 году.

Правопопулистская партия Reform UK, лидер которой Найджел Фарадж в последнее время отличился скандальными заявлениями относительно Украины, может получить 7 мест. Если прогнозы оправдаются, это будет первый раз, когда эта политсила пройдет в парламент.

Один из предыдущих опросов прогнозировал менее разительный разрыв между результатом лейбористов и консерваторов, однако все равно с более 450 мандатов у лейбористов.

В эти выходные еженедельник The Sunday Times, который исторически поддерживал Консервативную партию, в редакционной статье поддержал избрание на досрочных парламентских выборах оппозиционной Лейбористской партии.