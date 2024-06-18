Провідний прихильник Brexit може вперше пройти в парламент Британії

Лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж може вперше за свою багаторічну політичну кар’єру потрапити до Палати громад за підсумками дострокових парламентських виборів 4 липня.

Про це свідчить дослідження соціологічної фірми Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Аналіз Ipsos, який охопив майже 20 тисяч британських виборів, прогнозує Reform UK три мандати у британському парламенті.

Фарадж, який балотується від округу Клактон на південному сході Англії, переможе кандидата від Консервативної партії. Це стане першою перемогою євроскептика на внутрішніх виборах після семи поразок поспіль.

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Консерваторам своєю чергою прогнозують лише 115 місць, а нині опозиційній Лейбористській партії – 453 місця, що дасть партії Кіра Стармера більшість у 256 мандатів.

Колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін, який балотується як незалежний кандидат, за прогнозами Ipsos програє у власному окрузі, який представляв із 1983 року, представнику своєї партії.

Ліберал-демократи в цьому прогнозі можуть отримати 38 місць, Шотландська національна партія – 15, а "Зелені" – три.

Ipsos застосував метод MRP (багаторівневу регресію і постстратифікацію), яка спирається на велику кількість даних, зокрема великий розмір вибірки і додаткову інформацію, наприклад місцеперебування виборця.

Reform UK сподівається перемогти консерваторів Ріші Сунака і набирає обертів напередодні позачергових загальних виборів 4 липня. Партія виставила своїх кандидатів майже у всіх округах.

Рейтинг Reform UK зріс після того, як Фарадж, найбільш відомий своєю успішною кампанією за вихід Британії з Європейського Союзу, заявив, що повертається до політики, очолить партію і балотуватиметься до парламенту.