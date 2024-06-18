Провідний прихильник Brexit може вперше пройти в парламент Британії
Лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж може вперше за свою багаторічну політичну кар’єру потрапити до Палати громад за підсумками дострокових парламентських виборів 4 липня.
Про це свідчить дослідження соціологічної фірми Ipsos, повідомляє "Європейська правда".
Аналіз Ipsos, який охопив майже 20 тисяч британських виборів, прогнозує Reform UK три мандати у британському парламенті.
Фарадж, який балотується від округу Клактон на південному сході Англії, переможе кандидата від Консервативної партії. Це стане першою перемогою євроскептика на внутрішніх виборах після семи поразок поспіль.
Консерваторам своєю чергою прогнозують лише 115 місць, а нині опозиційній Лейбористській партії – 453 місця, що дасть партії Кіра Стармера більшість у 256 мандатів.
Колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін, який балотується як незалежний кандидат, за прогнозами Ipsos програє у власному окрузі, який представляв із 1983 року, представнику своєї партії.
Ліберал-демократи в цьому прогнозі можуть отримати 38 місць, Шотландська національна партія – 15, а "Зелені" – три.
Ipsos застосував метод MRP (багаторівневу регресію і постстратифікацію), яка спирається на велику кількість даних, зокрема великий розмір вибірки і додаткову інформацію, наприклад місцеперебування виборця.
Reform UK сподівається перемогти консерваторів Ріші Сунака і набирає обертів напередодні позачергових загальних виборів 4 липня. Партія виставила своїх кандидатів майже у всіх округах.
Рейтинг Reform UK зріс після того, як Фарадж, найбільш відомий своєю успішною кампанією за вихід Британії з Європейського Союзу, заявив, що повертається до політики, очолить партію і балотуватиметься до парламенту.