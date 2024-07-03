Дуда розкритикував Туска за слова про відмову Польщі від німецьких репарацій

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не поділяє позицію прем'єра Дональда Туска про те, що польська влада коли-небудь фактично відмовлялася від свого права на компенсації від Німеччини жертвам нацистських злочинів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

На пресконференції з президентом Албанії Байрамом Беґаєм його запитали про слова прем'єра про те, що "вимушена історією відмова від репарацій не змінює того факту, скільки трагічних втрат у людях, майні, територіях зазнала Польща в результаті нападу Німеччини".

"Я не поділяю позицію, що будь-яка польська влада фактично відмовилася від свого права вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну полякам, польській нації та нашій країні під час Другої світової війни", – зазначив Дуда.

Реклама:

За його словами, він "не вірить, що відмова від претензій була зроблена з юридичної точки зору ефективно".

"Якщо прем'єр-міністр погоджується з німецькою позицією, що була якась відмова, то я скажу так: я не погоджуюся", – заявив польський президент.

Він також підкреслив, що Польща "вже давно" чекає на адекватне й гідне вшанування пам'яті жертв війни в Берліні.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц під час спільної пресконференції з Туском не оголосив очікуваної пропозиції щодо фінансової компенсації ще живим польським жертвам нацистських злочинів, що ускладнило зусилля, спрямовані на потепління відносин між Берліном і Варшавою.

Поки невідомо, чи то німецька сторона не змогла надати конкретну пропозицію, чи то Варшава відхилила німецьку пропозицію як недостатню.

Туск спробував представити цей діалог у позитивному світлі, навіть незважаючи на те, що він стикається з нападками з боку своїх політичних опонентів на батьківщині.

Як повідомляли, поїздка Шольца до Варшави мала на меті покращити відносини між країнами після напруги, що накопичилася за роки перебування при владі партії "Право і справедливість".