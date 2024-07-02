Шольц так і не оголосив план компенсацій для постраждалих від нацистських злочинів у Польщі

Німецький канцлер Олаф Шольц не оголосив очікуваної пропозиції щодо фінансової компенсації ще живим польським жертвам нацистських злочинів, що ускладнило зусилля, спрямовані на потепління відносин між Берліном і Варшавою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Німеччина "намагатиметься надати підтримку жертвам", заявив Шольц на пресконференції разом з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, не надавши конкретних обіцянок чи деталей щодо того, коли можна очікувати на таку компенсацію.

Напередодні візиту німецькі посадовці заявили, що очікують, що Шольц оголосить план компенсації жертвам нацистської Німеччини, які вижили, в рамках більш широких зусиль, спрямованих на налагодження довготривалих напружених зв'язків. Відносини між країнами різко погіршилися за часів колишнього польського уряду, яким керувала націоналістична партія "Право і справедливість" ("ПіС").

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Німеччина була улюбленою мішенню уряду "ПіС", лідери партії вимагали від Берліна виплатити понад 1 трильйон євро військових репарацій. Німеччина відкинула ці вимоги, назвавши питання "закритим" через низку повоєнних угод.

Нинішній польський уряд відмовився від репарацій, але міністр закордонних справ Радослав Сікорський закликав Німеччину знайти "творче рішення" для компенсації польському народу за його страждання.

Але пізно ввечері в понеділок з'явилися ознаки того, що оголошення про компенсацію може бути відкладено, оскільки переговори між обома сторонами затягнулися до пізнього вечора.

Посадовці німецького коаліційного уряду, який наразі застряг у складних переговорах щодо бюджету, мали застереження щодо розміру будь-яких фінансових зобов'язань – і побоювання, що це може спричинити подальші вимоги про компенсацію з боку інших країн, окупованих нацистською Німеччиною, включаючи Грецію, за словами двох осіб, знайомих з німецькою позицією.

Поки невідомо, чи то німецька сторона не змогла надати конкретну пропозицію, чи то Варшава відхилила німецьку пропозицію як недостатню.

Туск спробував представити цей діалог у позитивному світлі, навіть незважаючи на те, що він стикається з нападками з боку своїх політичних опонентів на батьківщині.

"Я не розчарований", – сказав він про те, що не вдалося досягти негайної угоди про компенсацію. "Це все кроки, які йдуть у правильному напрямку", – сказав він.

"ПіС", яка зараз перебуває в опозиції, засудила нездатність змусити Німеччину заплатити.

"Шольц поводився з поляками принизливо, а Туск все ще задоволений цим", – написала колишня прем'єр-міністерка Беата Шидло в X (Twitter).

Туск зробив відновлення відносин з Берліном ключовою частиною своїх зусиль, спрямованих на повернення Польщі до європейського мейнстріму. Але через 79 років після закінчення війни, яка забрала життя 6 мільйонів поляків (половина з них – польські євреї), це питання все ще залишається незагоєною раною.

"Немає такого жесту, який би задовольнив поляків, немає такої суми грошей, яка б компенсувала все, що сталося під час Другої світової війни. І тут між нами також немає суперечки", – сказав Туск.

Як повідомляли, поїздка Шольца до Варшави мала на меті покращити відносини між країнами після напруги, що накопичилася за роки перебування при владі партії "Право і справедливість".

Разом із канцлером до Польщі прибули близько десятка членів уряду на перші з 2018 року польсько-німецькі міжурядові консультації.