Шольц планує оголосити компенсації для постраждалих від нацистських злочинів у Польщі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Варшави анонсує додаткову підтримку для зміцнення східних кордонів Польщі, а також – компенсації для осіб, які постраждали від злочинів нацистської Німеччини.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Під час візиту Шольца, що запланований на вівторок, він планує оголосити низку кроків задля покращення стосунків між Берліном і Варшавою після напруги, що накопичилася за період перебування при владі партії "Право і справедливість".

Реклама:

За даними німецьких ЗМІ, це буде пакет заходів на кількасот мільйонів євро, що включатиме компенсації для досі живих жертв нацистських злочинів у Польщі, меморіал у Берліні, присвячений злочинам нацистів під час окупації Польщі, а також внесок у зміцнення обороноздатності Польщі.

У Берліні кажуть, що безпекова співпраця буде центральною темою розмов. Серед іншого, буде йтися про співпрацю у питаннях протиповітряної оборони. Олаф Шольц зацікавлений, щоб Польща приєдналася до проєкту Sky Shield, що передбачає спільну закупівлю та експлуатацію систем, а Туск особливо зосереджений на окремій стратегічній лінії оборони уздовж кордонів з Калінінградською областю РФ та Білоруссю, де також потрібні системи ППО.

Оголошення очікують під час пресконференції Шольца і Туска.

Окрім самого канцлера, до Польщі прямує велика урядова делегація з понад 10 осіб – для перших з 2018 року польсько-німецьких міжурядових консультацій.

Як відомо, партія "Право і справедливість" нерідко використовувала випади на адресу Німеччини як елемент політики. Серед іншого, тоді польська влада зажадала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

Новий уряд відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".

Опитування свідчать, що більшість поляків все ж вважають, що Німеччина досі винна Польщі компенсації за все завдане лихо.