Дуда раскритиковал Туска за слова об отказе Польши от немецких репараций

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не разделяет позицию премьера Дональда Туска о том, что польские власти когда-либо фактически отказывались от своего права на компенсации от Германии жертвам нацистских преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

На пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем его спросили о словах премьера о том, что "вынужденный историей отказ от репараций не меняет того факта, сколько трагических потерь в людях, имуществе, территориях понесла Польша в результате нападения Германии".

"Я не разделяю позицию, что любая польская власть фактически отказалась от своего права требовать компенсацию за ущерб, причиненный полякам, польской нации и нашей стране во время Второй мировой войны", – отметил Дуда.

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По его словам, он "не верит, что отказ от претензий был сделан с юридической точки зрения эффективно".

"Если премьер-министр соглашается с немецкой позицией, что был какой-то отказ, то я скажу так: я не согласен", – заявил польский президент.

Он также подчеркнул, что Польша "уже давно" ждет адекватного и достойного чествования памяти жертв войны в Берлине.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с Туском не объявил ожидаемого предложения по финансовой компенсации еще живым польским жертвам нацистских преступлений, что осложнило усилия, направленные на потепление отношений между Берлином и Варшавой.

Пока неизвестно, то ли немецкая сторона не смогла предоставить конкретное предложение, то ли Варшава отклонила немецкое предложение как недостаточное.

Туск попытался представить этот диалог в позитивном свете, даже несмотря на то, что он сталкивается с нападками со стороны своих политических оппонентов на родине.

Как сообщалось, поездка Шольца в Варшаву имела целью улучшить отношения между странами после напряжения, накопившегося за годы пребывания у власти партии "Право и справедливость".