Литва рухається до виходу з конвенції про касетні боєприпаси

Уряд Литви схвалив проєкт резолюції, що пропонує парламенту денонсувати конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерство оборони, яке підготувало цю резолюцію, заявляє, що після виходу Литви з конвенції, яка забороняє контроверсійні види зброї, країна зможе придбати, накопичувати і, в разі необхідності, використовувати касетні боєприпаси.

Ідея виходу з конвенції була вперше висловлена минулого року, коли США почали постачати касетні боєприпаси Україні. Цей вид зброї заборонений у понад 100 країнах через його надмірну шкоду для цивільного населення.

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Однак Міністерство оборони наполягає, що касетні боєприпаси є високоефективним засобом захисту, і що Литві має бути дозволено їх використовувати.

Міністерство зазначає, що в разі збройного конфлікту проти Литви Росія і Білорусь, безсумнівно, використовували б касетні боєприпаси, що дало б їм військову перевагу.

У відомств додали, що Литва зможе тренувати війська для використання касетних боєприпасів самостійно або разом із союзниками.

Крім того, міністерство зазначило, що низка союзників Литви – США, Естонія, Фінляндія, Латвія, Польща, Румунія та Туреччина – не є учасниками договору. Однак більшість європейських країн, а також член НАТО Канада, є підписантами конвенції.

Законодавчу пропозицію ще має схвалити парламент і президент Гітанас Науседа. Нещодавно президент заявив, що підтримує вихід Литви з конвенції.

У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.