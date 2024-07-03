Литва движется к выходу из конвенции о кассетных боеприпасах

Правительство Литвы одобрило проект резолюции, предлагающий парламенту денонсировать конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министерство обороны, которое подготовило эту резолюцию, заявляет, что после выхода Литвы из конвенции, запрещающей контроверсионные виды оружия, страна сможет приобрести, накапливать и, в случае необходимости, использовать кассетные боеприпасы.

Идея выхода из конвенции была впервые высказана в прошлом году, когда США начали поставлять кассетные боеприпасы Украине. Этот вид оружия запрещен в более чем 100 странах из-за его чрезмерного вреда для гражданского населения.

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Однако Министерство обороны настаивает, что кассетные боеприпасы являются высокоэффективным средством защиты, и что Литве должно быть разрешено их использовать.

Министерство отмечает, что в случае вооруженного конфликта против Литвы Россия и Беларусь, несомненно, использовали бы кассетные боеприпасы, что дало бы им военное преимущество.

В ведомстве добавили, что Литва сможет тренировать войска для использования кассетных боеприпасов самостоятельно или вместе с союзниками.

Кроме того, министерство отметило, что ряд союзников Литвы – США, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния и Турция – не являются участниками договора. Однако большинство европейских стран, а также член НАТО Канада, являются подписантами конвенции.

Законодательное предложение еще должен одобрить парламент и президент Гитанас Науседа. Недавно президент заявил, что поддерживает выход Литвы из конвенции.

В сентябре прошлого года Министерство обороны Литвы уже предлагало Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.