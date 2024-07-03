Кулеба обговорив з Блінкеном посилення ППО України і саміт НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про свою розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він розповів у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Зокрема, Кулеба говорив з Блінкеном про поточну роботу з посилення протиповітряної оборони України, а також про відновлення енергетичної системи та України в цілому.



Посадовці також зосередилися на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.



"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницької держави, і саміт, безсумнівно, це продемонструє", – написав Кулеба.

Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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