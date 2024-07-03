Кулеба обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины и саммит НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о своем разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он рассказал в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В частности, Кулеба говорил с Блинкеном о текущей работе по усилению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении энергетической системы и Украины в целом.

Чиновники также сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне.

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"За последние несколько лет Америка усилила свою роль как союзнической державы, и саммит, несомненно, это продемонстрирует", – написал Кулеба.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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