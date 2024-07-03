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Франція передала генератори Чернігову та Харкову

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Новини — Середа, 3 липня 2024, 18:34 — Христина Бондарєва

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, чия енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень через російські удари.

Про це повідомило французьке Міністерство закордонних справ в соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

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Значна частина енергетичної інфраструктури України була пошкоджена або зруйнована через російські обстріли. Це призвело до зниження можливостей виробництва та постачання електроенергії.

Після російських обстрілів української енергетичної інфраструктури міжнародні партнери активно допомагають Україні – постачають фінансову, технічну та матеріальну допомогу для ремонту пошкоджених об'єктів та забезпечення енергопостачання населення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЄС передав Україні тисячі сонячних панелей для лікарень.

Також повідомляли, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.

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Франція Енергетика Війна з РФ
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