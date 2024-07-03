Франція передала генератори Чернігову та Харкову

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, чия енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень через російські удари.

Про це повідомило французьке Міністерство закордонних справ в соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Реклама:

#Ukraine | La France soutient le peuple ukrainien.

➡️Envoi de 41 générateurs électriques à Kharkiv et Tchernihiv dont les infrastructures énergétiques ont été durement endommagées par les frappes russes.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Mb3wUc6N3x – France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) July 3, 2024

Значна частина енергетичної інфраструктури України була пошкоджена або зруйнована через російські обстріли. Це призвело до зниження можливостей виробництва та постачання електроенергії.

Після російських обстрілів української енергетичної інфраструктури міжнародні партнери активно допомагають Україні – постачають фінансову, технічну та матеріальну допомогу для ремонту пошкоджених об'єктів та забезпечення енергопостачання населення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЄС передав Україні тисячі сонячних панелей для лікарень.

Також повідомляли, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.