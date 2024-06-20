Литва передає Україні трансформатори та інше обладнання на понад 4 млн євро

Литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 мільйони євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило LRT з посиланням на литовського оператора системи передачі електроенергії.

"У рамках підготовки до синхронізації з континентальною європейською мережею та модернізації ліній електропередачі і трансформаторних підстанцій нашої країни ми демонтуємо різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які більше не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у хорошому стані", – заявив генеральний директор компанії Рокас Масюліс.

За даними компанії, литовська та українська енергосистеми використовують однакову напругу, яка відрізняється від напруги, що використовується в багатьох європейських країнах. Тому трансформатори та інше підстанційне обладнання, яке постачає Litgrid, підходять для української системи передачі електроенергії.

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На початку квітня повідомлялося, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.

Також нагадаємо, Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.