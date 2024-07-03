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Франция передала генераторы Чернигову и Харькову

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Новости — Среда, 3 июля 2024, 18:34 — Кристина Бондарева

Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, чья энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения из-за российских ударов.

Об этом сообщило французское Министерство иностранных дел в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что этим шагом Франция демонстрирует поддержку украинскому народу.

"Отправили 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых сильно пострадала от российских ударов", – говорится в сообщении в соцсети Х.

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Значительная часть энергетической инфраструктуры Украины была повреждена или разрушена из-за российских обстрелов. Это привело к снижению возможностей производства и поставок электроэнергии.

После российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры международные партнеры активно помогают Украине – поставляют финансовую, техническую и материальную помощь для ремонта поврежденных объектов и обеспечения энергоснабжения населения.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС передал Украине тысячи солнечных панелей для больниц.

Также сообщалось, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро.

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Франция Энергетика Война с РФ
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