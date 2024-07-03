Франция передала генераторы Чернигову и Харькову

Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, чья энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения из-за российских ударов.

Об этом сообщило французское Министерство иностранных дел в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что этим шагом Франция демонстрирует поддержку украинскому народу.

"Отправили 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых сильно пострадала от российских ударов", – говорится в сообщении в соцсети Х.

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#Ukraine | La France soutient le peuple ukrainien.

➡️Envoi de 41 générateurs électriques à Kharkiv et Tchernihiv dont les infrastructures énergétiques ont été durement endommagées par les frappes russes.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Mb3wUc6N3x – France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) July 3, 2024

Значительная часть энергетической инфраструктуры Украины была повреждена или разрушена из-за российских обстрелов. Это привело к снижению возможностей производства и поставок электроэнергии.

После российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры международные партнеры активно помогают Украине – поставляют финансовую, техническую и материальную помощь для ремонта поврежденных объектов и обеспечения энергоснабжения населения.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС передал Украине тысячи солнечных панелей для больниц.

Также сообщалось, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро.