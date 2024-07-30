АР: Розвідка США попередила про лавину дезінформації РФ перед виборами

Кремль вкрай активно намагається уплинути на громадську думку несвідомих американців, поширюючи дезінформацію про президентські перегони в США.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили у понеділок представники Офісу директора національної розвідки США на брифінгу для журналістів, повідомило агентство АР.

Це попередження пролунало після кількох бурхливих тижнів у політиці США, які змусили Росію, Іран і Китай переглянути деталі своїх пропагандистських планів.

За словами представників розвідки, незмінною залишається рішучість цих країн заповнити інтернет неправдивими заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.

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"Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або походить зі Сполучених Штатів", – сказав представник Офісу директора національної розвідки.

Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію під час виборів. Хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно.

Групи, пов'язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії в Росії, щоб передати частину роботи зі створення цифрової пропаганди на аутсорсинг, замітаючи при цьому сліди, заявили посадовці під час брифінгу з журналістами.

Дві такі фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні. Американська влада стверджує, що дві російські компанії створили фейкові веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації.

Дезінформація може бути зосереджена на кандидатах або голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в секторі Гази.

Кінцева мета, однак, полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження.

За словами посадовців, люди набагато більше довіряють і репостять інформацію, яка, на їхню думку, походить з вітчизняного джерела. Фейкові веб-сайти, створені для імітації американських ЗМІ, і профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту, – це лише два методи, які використовують росіяни.

Нещодавно Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.

А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.