АР: Розвідка США попередила про лавину дезінформації РФ перед виборами
Кремль вкрай активно намагається уплинути на громадську думку несвідомих американців, поширюючи дезінформацію про президентські перегони в США.
Про це, як пише "Європейська правда", заявили у понеділок представники Офісу директора національної розвідки США на брифінгу для журналістів, повідомило агентство АР.
Це попередження пролунало після кількох бурхливих тижнів у політиці США, які змусили Росію, Іран і Китай переглянути деталі своїх пропагандистських планів.
За словами представників розвідки, незмінною залишається рішучість цих країн заповнити інтернет неправдивими заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.
"Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або походить зі Сполучених Штатів", – сказав представник Офісу директора національної розвідки.
Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію під час виборів. Хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно.
Групи, пов'язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії в Росії, щоб передати частину роботи зі створення цифрової пропаганди на аутсорсинг, замітаючи при цьому сліди, заявили посадовці під час брифінгу з журналістами.
Дві такі фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні. Американська влада стверджує, що дві російські компанії створили фейкові веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації.
Дезінформація може бути зосереджена на кандидатах або голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в секторі Гази.
Кінцева мета, однак, полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження.
За словами посадовців, люди набагато більше довіряють і репостять інформацію, яка, на їхню думку, походить з вітчизняного джерела. Фейкові веб-сайти, створені для імітації американських ЗМІ, і профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту, – це лише два методи, які використовують росіяни.
Нещодавно Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.
А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.