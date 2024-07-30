АР: Разведка США предупредила о лавине дезинформации РФ перед выборами

Кремль крайне активно пытается повлиять на общественное мнение несознательных американцев, распространяя дезинформацию о президентской гонке в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в понедельник представители Офиса директора национальной разведки США на брифинге для журналистов, сообщило агентство АР.

Это предупреждение прозвучало после нескольких бурных недель в политике США, которые заставили Россию, Иран и Китай пересмотреть детали своих пропагандистских планов.

По словам представителей разведки, неизменной остается решимость этих стран заполнить интернет ложными заявлениями об американской демократии, чтобы подорвать доверие к выборам.

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"Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он происходит от соотечественников или происходит из Соединенных Штатов", – сказал представитель Офиса директора национальной разведки.

Россия продолжает представлять наибольшую угрозу, когда речь идет о дезинформации во время выборов. Хотя есть признаки того, что Иран расширяет свои усилия, а Китай действует осторожно.

Группы, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные компании в России, чтобы передать часть работы по созданию цифровой пропаганды на аутсорсинг, заметая при этом следы, заявили чиновники во время брифинга с журналистами.

Две такие фирмы стали объектом новых санкций США, объявленных в марте. Американские власти утверждают, что две российские компании создали фейковые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения кремлевской дезинформации.

Дезинформация может быть сосредоточена на кандидатах или голосовании, или на вопросах, которые уже являются предметом дебатов в США, таких как иммиграция, преступность или война в секторе Газа.

Конечная цель, однако, заключается в том, чтобы заставить американцев распространять российскую дезинформацию, не ставя под сомнение ее происхождение.

По словам чиновников, люди гораздо больше доверяют и репостят информацию, которая, по их мнению, происходит из отечественного источника. Фейковые веб-сайты, созданные для имитации американских СМИ, и профили в социальных сетях, созданные с помощью искусственного интеллекта, – это лишь два метода, которые используют россияне.

Недавно Соединенные Штаты совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.

А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.