Президент Сербії домовився відсвяткувати звільнення Белграда з Росією

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що спільно з Росією організує святкування 80-річчя визволення Белграда від німецької окупації.

Про це Вучич розповів на своїй сторінці після зустрічі з російським послом, повідомляє "Європейська правда".

Вучич зазначив, що мав "дуже хорошу" зустріч із послом Росії Александром Боцаном-Харченком.

"Домовилися спільно відзначити 80-ту річницю перемоги над фашизмом і визволення Белграда", – заявив сербський президент.

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Він обговорив з послом "теми, що становлять взаємний інтерес", особливо в таких сферах, як торгівля, культура та регіональна безпека.

"Я ще раз висловив вдячність Російській Федерації за дипломатичну підтримку Сербії на міжнародній арені в питаннях, які мають важливе значення для нашої країни.

Ми обмінялися думками щодо поточної ситуації в країні та регіоні, і я підтвердив послідовну позицію Сербії, що вона виступає за діалог і дипломатичні засоби у вирішенні суперечок у міжнародних відносинах, а також що Сербія готова брати участь у всіх ініціативах, спрямованих на міцний мир і стабільність", – заявив сербський президент.

Нагадаємо, Вучич 18 липня зустрівся із Володимиром Зеленським у Британії і розповів, який важливий для нього мир.

Непрості відносини між Україною та Сербією позначені тим, що Белград є традиційним союзником Росії на Балканах.

Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.